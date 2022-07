Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung mit Messer am Brockweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (05.07., 17.15 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über eine Auseinandersetzung zweier Personen am Brockweg, bei welcher ein 60-jähriger Mann verletzt wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer aus Gütersloh (72 und 60 Jahre alt) zunächst in einen verbalen Streit. Aus einem kurzen Disput wurde eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei nutzte der 72-Jährige ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht. Nach der Tat flüchtete der 72-Jährige mit seinem Pkw. Anschließend verständigte der 60-Jährige die Polizei. Der zudem eingesetzte Rettungsdienst versorgte die Verletzungen des Güterslohers ambulant vor Ort.

Weitere Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen während der Anfahrt zum Einsatz anhalten und kontrollieren. Der 72-Jährige machte den Eindruck, sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Nachdem der Gütersloher zunächst in Gewahrsam genommen wurde, prüfte und veranlasste der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes Gütersloh unter Hinzuziehung eines diensthabenden Arztes die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Zudem leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 72-Jährigen ein. Die Klärung der Hintergründe ist Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell