Göttingen (ots)

(zi) Nach intensiven Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Unfallstelle zwischen der AS Hedemünden und dem AD Drammetal komplett geräumt und ist nunmehr für den Verkehr freigegeben.

Hinsichtlich der zweiten Unfallstelle zwischen AS Lutterberg und AS Hedemünden besteht für voraussichtlich zwei weitere Stunden eine Verkehrsableitung an der AS Lutterberg auf die ausgewiesenen Umleitungsstrecken. Es ist geplant, die Ableitung dort anschließend aufzuheben und den Verkehr dann an der direkten Unfallstelle bis auf weiteres über die zweite Überholspur vorbeizuleiten.

Ortskundige sollten den Bereich weiterhin weiträumig umfahren.

