2021 ) Autobahnpolizei Göttingen: Nach Folgeunfall auf der BAB A 7 erweitere Vollsperrung in Fahrtrichtung Norden ( zwischen den AS Hedemünden und AS Lutterberg )

Göttingen (ots)

( zi ) Nachdem die BAB A 7 bereits wegen eines Verkehrsunfalls vollgesperrt war ( siehe Meldung 403 /2021 ), ist es im Rückstau zu dieser Sperrung zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen den AS Hedemünden und AS Lutterberg mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Daher musste die Vollsperrung der A 7 in Fahrtriohtung Norden erweitert werden. Die Verkehrsteilnehmer werden nunmehr gebeten, in Fahrtrichtung Norden ab der AS Lutterberg die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Es wird nachberichtet.

