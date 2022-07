Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Versmold - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Donnerstagnacht (07.07.) in Versmold an drei bisher bekannten Tatorten Pkw aufgebrochen.

Die Tatorte lagen an den Straßen Behringstraße, Münsterstraße und Hildegard-von-Bingen-Straße. An den drei Fahrzeugen wurden jeweils die Seitscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchsucht. Lediglich bei dem Pkw an der Münsterstraße wurden die Diebe fündig und nahmen aus dem VW eine geringe Menge Bargeld mit.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Donnerstagnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

