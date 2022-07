Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist an Bushaltestelle gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein 50-jähriger Mann aus Gütersloh zeigte sich am Donnerstagmorgen (07.07., 09.25 Uhr) in schamverletzender Weise an einer Bushaltestelle an der Berliner Straße. Eine vorbeifahrende Zeugin nahm dies wahr und verständigte die Polizei.

Die umgehend eingesetzten Beamten stellten vor Ort die Identität des Mannes fest. Der 50-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Exhibitionismus verantworten.

