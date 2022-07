POL-GT: Verkehrsunfall auf der Isselhorster Straße - Radfahrerin verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochabend vergangener Woche (29.06.) kam es in einer Seniorenresidenz an der Parkstraße im Ortsteil Rheda zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung einer älteren Dame. Den derzeitigen Ermittlungen nach klingelte eine bislang unbekannte männliche Person zwischen 19.30 - 20.00 Uhr an der Wohnung einer 86-jährigen Bewohnerin. Mit der Erklärung von einer ...

