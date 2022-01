Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straßenraub/Schlägerei wegen Parkplatz/Einbrecher legt sich im Keller schlafen/PKW entwendet/Diebstahl aus PKW

Iserlohn (ots)

Ein 69-jähriger Iserlohner war am Montag, gegen 18:50 Uhr, fußläufig im Bereich der Straße "Ackenbrock" unterwegs. Nach eigenen Angaben passierte er dort eine dreiköpfige, dunkel gekleidete Personengruppe. Plötzlich bekam er einen Schlag ins Gesicht und stürzte daraufhin zu Boden. Am Boden liegend traten der oder die Täter gegen die Beine des Geschädigten. Zudem bemerkte er, wie sein Portmonee aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Der 69-Jährige konnte die Personen nicht näher beschreiben. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzten. (schl)

Zwischen fünf Personen kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung am "Kurt-Schumacher-Ring". Ausgangspunkt war eine Meinungsverschiedenheit über einen Parkplatz. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch, kam es in der Folge zwischen den aus zwei und drei Personen bestehenden Konfliktparteien zu einer Schlägerei. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Kontrahenten waren bereits voneinander getrennt. (schl)

Zwischen dem 25.12. und dem 04.01 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Wiesengrund" eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung. Unmittelbare Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher sowie einen Internetrouter. (schl)

Zeugen informierten die Polizei am Dienstagmorgen darüber, dass eine männliche Person in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der "Treppenstraße" eingebrochen sei und dort nun schlafe. Die Polizisten trafen den 34-Jährigen anschließend vor dem Wohnhaus an. Er führte einen Bolzenschneider und ein Klappmesser bei sich. In dem Mehrfamilienhaus kam es im Vorfeld in den vergangenen Tagen insgesamt zu drei Einbruchdiebstählen aus diversen Kellerräumen, bei denen unter anderem Leergut, Kleidung und ein Fahrrad entwendet wurden. Ein Teil des Diebesguts konnte in der Kellerparzelle aufgefunden werden, in welcher der 34-Jährige zuvor geschlafen hatte. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Messer und Bolzenschneider wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige führte zudem einen gefälschten Impfpass mit sich. Auch dieser wurde sichergestellt. (schl)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde ein auf der "Breslauer Straße" geparkter schwarzer Seat Leon entwendet. Der PKW war im Tatzeitraum nicht mit Kennzeichen versehen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Täter vor. (schl)

Am Dienstagmorgen wurde zwischen 10:15 und 11:15 Uhr die Seitenscheibe eines an der "Schälkstraße" parkenden VW Golf eingeschlagen. Als die Halterin des Fahrzeugs nach einem Spaziergang zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie die zerstörte Scheibe fest. Es fehlten vier Flaschen Wasser vom Beifahrersitz. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell