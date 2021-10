Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191021-816: Nach Unfall mit Straßenlaterne geflüchtet

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Auf der Hochstraße ist am Montagmorgen (18. Oktober, 07.30 - 08.30 Uhr) eine Straßenlaterne durch ein unbekanntes Fahrzeug so stark beschädigt worden, dass sie ausgetauscht werden muss; die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher. Der Spurenlage nach ist die Laterne in einer Höhe von etwa einem Meter von einem in Richtung Marktplatz fahrenden Fahrzeug getroffen worden. Obwohl der Mast dabei geknickt und deutlich beschädigt wurde, setzte der Verursacher die Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell