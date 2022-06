POL-OG: Hornberg - Schwerer Motorradunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die K 5362 von Hornberg in Richtung Langenschiltach. In Höhe des Sägewerks beabsichtigte der vordere Zweiradfahrer nach links abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte sein Nachfolger die Verkehrssituation zu spät und fuhr von hinten auf. In der Folge kamen beide Kraftradfahrer zu Fall. Ein Unfallbeteiligter wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. An den beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

