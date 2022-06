Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Brand

Iffezheim (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16:45 Uhr mutmaßlich bei Arbeiten auf einem Firmengelände in der Joseph-Herrmann-Straße zu einem Brandgeschehen, bei welchem unter anderem auch zwei Gasflaschen in Brand gerieten. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Derzeit kühlt die Feuerwehr noch eine der in Brand geratenen Gasbehältnisse. Ob gegebenenfalls Schweißarbeiten zum Brandausbruch geführt haben könnten ist nun auch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keinen Angaben gemacht werden. /ag

