POL-OG: Gutach, B33 - Schwer verletzt

Iffezheim (ots) - Die Rangierversuche eines 50-jährigen Autofahrers am Dienstagabend um 20 Uhr auf der Höhe des Rheinniederungskanals führten dazu, dass dieser sein Auto vom rechten Fahrbahnrand vorwärts in den Graben fuhr. Bei einem erneuten Versuch das Fahrzeug wieder auf Kurs zu bringen, rutschte der Mann so tief in den Graben, dass der Opel letztendlich auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Als er sich ...

