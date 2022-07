Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Samstagmorgen (09.07.2022), gegen 04:15 Uhr, ereignete sich auf dem Westring (B61) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer aus Halle/Westf. lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte der junge Mann den Westring, zwischen der Herzebrocker Straße und der Diekstraße, in Fahrtrichtung Innenstadt zu überqueren. Vermutlich befuhr der Radfahrer zuvor mit seinem schwarzen Herrenrad den Dalkeweg. Beim Überqueren der Fahrbahn des Westrings kam es dann in Höhe der alten Fußgängerbrücke zur folgenschweren Kollision mit einem Pkw. Der Radfahrer stürzte hierbei zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der am Unfall beteiligte Pkw setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Am Unfallort aufgefundene und durch die Polizei sichergestellte Fahrzeugteile lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Pkw um einen grauen/silbergrauen Audi handeln muss. Das Fahrzeug weist mit großer Wahrscheinlichkeit Beschädigungen an der Fahrzeugfront und an einem der Außenspiegel auf. Der Radfahrer wurde durch Rettungskräfte und einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Da der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke mit seinem Fahrrad unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutprobe angeordnet. Sein Fahrrad und die aufgefundenen Fahrzeugteile wurden zur Durchführung weiterer Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt. Der Gesamtsachschaden lässt sich zur Zeit noch nicht beziffern. Die Polizei sucht dringend Zeugen zum Unfallgeschehen, bzw. Hinweisgeber zum unfallbeteiligten Pkw Audi. Diese melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0.

