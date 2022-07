POL-SO: Soest - Feuer auf Balkon

Soest (ots) - Am Montag, 09:45 Uhr, kam es in einer Firma am Coetserweg zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen an einer Backstraße schnell löschen. Die Produktionshalle war evakuiert worden. Drei Mitarbeiter wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Der Ofen war längere Zeit nicht in Betrieb. Der Brand entstand wahrscheinlich durch Fettablagerungen die sich beim befeuern des Ofens entzündeten. Durch das Feuer ...

