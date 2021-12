Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahmen nach Raubüberfall auf Mann beim Geldeinzahlen am 28. Oktober: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie zu dem Raubüberfall bitte auch die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom 29.10.21, 00:05 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5059143 sowie zur Festnahme von zwei der Tatverdächtigen nach einem weiteren Raubüberfall in Frankenberg/Eder die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg vom 17.12.21, 15:37 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5102745.)

Kassel-Fasanenhof: Nachdem ein 42-jähriger Mann aus Kassel am Abend des 28. Oktober 2021 beim Geldeinzahlen an einem Geldautomaten in der Ihringshäuser Straße in Kassel das Opfer eines Raubüberfalls geworden war, ist der Polizei die Festnahme von drei Tatverdächtigen gelungen. Bei den Beschuldigten handelt es sich zum einen um einen 20-jährigen Mann aus Frankenberg/Eder und einen 23-jährigen Mann aus Bad Wildungen, die sich bereits seit Mitte Dezember wegen des dringenden Tatverdachts der Begehung eines weiteren, gleichgelagerten Raubüberfalls in Frankenberg am 3. November in Untersuchungshaft befinden. Zum anderen ist ein 21-jähriger Mann aus Kassel dringend verdächtig, einer der Täter des Raubes am 28. Oktober in Kassel gewesen zu sein. Er wurde am vergangenen Mittwoch im Bereich seiner Arbeitsstelle in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu dem Überfall in Kassel führen die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Sie standen bereits im engen Austausch mit ihren Kollegen der Korbacher Kriminalpolizei wegen der Tat in Frankenberg, da es Hinweise gab, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen sind die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer nunmehr dringend verdächtig, auch an dem Überfall in Kassel beteiligt gewesen zu sein. Weiterhin ergaben sich hinsichtlich der Tat in Kassel Hinweise auf eine Beteiligung des nunmehr festgenommenen 21-jährigen Mannes. Zeitgleich mit seiner Festnahme in Oberhausen wurden am vergangenen Mittwoch auch von ihm genutzte Wohnräume in Duisburg und Kassel durchsucht, wobei entsprechendes Beweismaterial aufgefunden werden konnte. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag, 23. Dezember, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Raubes. Der Tatverdächtige befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zudem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die festgenommenen Männer noch weitere Straftaten begangen haben könnten.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 - 290 222

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020

