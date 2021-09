Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fuchs macht es sich unter Eckbank bequem

Freiburg (ots)

Zu einer besonderen Hilfeleistung ist eine Polizeistreife am Montagabend, 13.09.2021, zu einem Haus beim Vitibuck in WT-Tiengen ausgerückt. Kurz vor 22:00 Uhr war der Bewohner auf einen Fuchs unter seiner Eckbank gestoßen. Bereits seit Mittag war ihm ein merkwürdiger Geruch aufgefallen, konnte diese Wahrnehmung aber zunächst nicht einordnen. Ob das Tier noch lebte, konnte der Anrufer nicht sagen. Tatsächlich war der Fuchs quietschlebendig und dürfte lediglich geschlafen haben. Nach Rücksprache mit einem Jagdpächter könne das gesunde Tier verjagt werden. Aber so einfach wollte der Fuchs seinen gemütlichen Schlafplatz nicht aufgeben. Nur mit Mühe konnte er aus dem Haus vertrieben werden.

