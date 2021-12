Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter begrapscht Frau in Mombachstraße: Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein Unbekannter hat am gestrigen Sonntagmorgen in der Kasseler Mombachstraße eine 26 Jahre alte Frau belästigt und begrapscht. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Mann durch mehrere Streifen der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben.

Der Notruf des Opfers war gegen 7 Uhr am Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages bei der Polizei eingegangen. Wie die 26-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, war sie zuvor auf ihrem Heimweg durch die Mombachstraße in Richtung Wolfhager Straße gelaufen. In Höhe der Heckershäuser Straße hatte sich der Mann von hinten angenähert und zunächst anzügliche Bemerkungen gemacht. Die Frau wehrte sich gegen den zunehmend aufdringlichen Unbekannten, indem sie ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen. Als sie die Polizei rufen wollte, bedrängte und begrapschte der Täter sie, bevor er durch das Gebüsch in Richtung Lewinskistraße flüchtete. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe, trug eine graue Jogginghose, eine grüne Kapuzenjacke, blaue Sportschuhe, eine hellblaue OP-Maske, sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

