Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Lahr (ots)

Das Verhalten einer 17-Jährigen endete am Dienstagabend in einer Spezialklinik. Die Jugendliche attackierte gegen 22 Uhr mehrere Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Offenburger Straße, nachdem sie aufgefordert wurde, das Geschäft vor Ladenschluss zu verlassen. Beim Eintreffen einer Polizeistreife verhielt sie sich zunächst ruhig. In der Folge geriet sie auf der Fahrt in eine Jugendeinrichtung in eine psychische Ausnahmesituation, befolgte dort keine Anweisungen und lief aufgebracht umher, weshalb sie im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht wurde. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

/ph

