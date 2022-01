Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender mit gefälschten Identitätskarten auf der A 40 bei Straelen unterwegs

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am 25. Januar 2022 gegen 12:45 Uhr wurde ein 46-jähriger Osteuropäer als Fahrer eines Audi A3 mit Ludwigshafener Zulassung von Beamten der Bundeszollverwaltung auf der Bundesautobahn A 40 nach der Einreise aus den Niederlanden an der Anschlussstelle Straelen angehalten und überprüft. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Handschuhfach fünf totalgefälschte kroatische Identitätskarten aufgefunden und sichergestellt. Ferner befanden sich in der Mittelkonsole sechs Blanko-Impfausweise. Die Person wurde anschließend zuständigkeitshalber von der Bundespolizei zur weiteren Sachbearbeitung übernommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Über seine Identität wies sich der Mann mit seinem Reisepass sowie einem gültigen Aufenthaltstitel der Stadt Hannover aus. Weiter führte er seinen Impfausweis mit sich, in dem zwei Impfungen des Kreises Wesel eingetragen waren. Die Überprüfung der zwei Impfchargen ergab, dass diese zwar getätigt wurden, jedoch die erste Impfung auf den 10.06.2021 datiert ist obwohl die Charge erst zwei Tage später im Zentrum verimpft worden ist. In einem der Blanko-Impfausweise waren zwei Impfungen des Impfzentrums Mannheim eingetragen. Anhand einer Gewerbekarte des Beschuldigten konnte zudem der Wohn- und Firmensitz in Hannover ermittelt werden. Auf Anregung der Bundepolizei und Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurden durch die Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Kleve die Durchsuchungen der Wohnung und Firma des Beschuldigten angeordnet. Die Durchsuchungsmaßnahmen des Kriminaldauerdienstes in Hannover ergaben, dass es sich bei der Adresse in Hannover um eine Scheinadresse handelt, da vor Ort lediglich ein beschrifteter Briefkasten vorgefunden wurde. Eine Wohnung oder Geschäftsräume konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell