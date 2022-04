Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Offenburg, Elgersweier (ots)

Zwei Jungs im Alter von 13 und 15 Jahren stehen im Verdacht, sich durch eine unverschlossene Eingangstür Zugang zu einem Vereinskeller in der Kirchstraße verschafft, hierdurch in die Räumlichkeiten einer Schule gelangt und darin ihr Unwesen getrieben zu haben. Das Duo soll unter anderem zwei Feuerlöscher versprüht und den Hahn einer Heizungsanlage aufgedreht haben. Hierdurch lief einiges an Wasser in die zwei Kellerräume. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde bekannt, dass die beiden Verdächtigen das Anwesen verließen und in Richtung Sportgelände davonliefen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Jungs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an ihre Eltern übergeben.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell