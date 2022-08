Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Tankstelle: Große Mengen Zigarettenpackungen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 9. August, sind zwei bislang unbekannte Täter in die Tankstelle an der B57 / Schriefersmühle eingebrochen und haben große Mengen Zigarettenpackungen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere in Bezug auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug.

Soweit bislang bekannt, betraten die beiden mutmaßlich männlichen Einbrecher das Tankstellengelände um kurz nach zwei Uhr von der rückwärtigen Seite aus. Gemeinsam brachen sie die Hintertür gewaltsam mit einem Werkzeug auf. Hierdurch in das Innere gelangt, gingen sie zum Zigarettenregal und schütteten den Inhalt mehrerer Regalböden in einen großen Sack. Mitsamt Beute flüchteten sie auf selbigem Wege, vermutlich zu einem Feldweg. Es ist davon auszugehen, dass sie dann mit einem Fahrzeug weiter flüchteten.

Bei der Beute handelt es sich vermutlich um rund 1.000 Packungen Zigaretten diverser Marken.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind im Bereich der Tankstelle in der Tatnacht oder sogar davor bei einem etwaigen Ausspionieren verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem ist in der Tatnacht ein verdächtiges Fahrzeug, vor allem in dem Bereich Richtung Wegberg / Erkelenz aufgefallen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell