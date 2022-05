POL-HAM: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Nach einem Küchenbrand im Schloss Heessen am Sonntag, 1. Mai, gegen 10.15 Uhr, wurde die Brandursache ermittelt: Ein Gegenstand in einer Mikrowelle fing Feuer. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe einer vierstelligen Summe.(hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 ...

