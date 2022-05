POL-HAM: Fußgänger nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine unbekannte Person hat am Freitag, 6. Mai, 0 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus an der Goldmersch einzubrechen. Aufgrund eines Geräuschs wurde ein Nachbar auf die Person aufmerksam und bemerkte sie beim Aufhebeln eines Fensters. Als der Nachbar die Person anschrie, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Angaben des Nachbarn zufolge ...

mehr