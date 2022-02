Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: ++ Zimmerbrand in Lüchow ++ Feuerwehr bringt Bewohner ins Freie ++ Katzen gerettet ++ keine Verletzten ++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Alarm gab es für die Freiwillige Feuerwehr für Lüchow-Dannenberg am Sonntagabend (27.02.2022). Kurz nach 19:00 Uhr wurden die Kamerad:innen aus Lüchow und der umliegenden Wehren zu einem Gebäudebrand in die Kreisstand alarmiert. Noch auf Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf "B2Y" erhöht, da noch mehrere Personen in dem Mehrfamilienhaus waren.

Vor Ort konnte in einer Dachgeschoss Wohnung im 2. Obergeschoss ein Feuer lokalisiert werden und dichter Qualm drang bereits aus einem zerborstenen Fenster. Durch den Einsatzleiter wurde zügig eine Erkundung durchgeführt. Zeitgleich wurden die Bewohner durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen durch das Treppenhaus ins Freie begleitet.

Mit Atemschutz ausgerüstet ging ein Trupp mit einem Kleinlöschgerät in die Wohnung vor. Ein weiterer Trupp verlegte eine Schlauchleitung bis zur Brandwohnung. Der Zimmerbrand konnte so durch das schnelle und beherzte Eingreifen zügig unter Kontrolle gebracht werden. Des Weiteren wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Das Brandgut aus der Wohnung, darunter auch ein Wäschetrockner, konnte durch ein Fenster ins Freie geschafft werden und wurde draußen weiter abgelöscht. Mehrere Katzen wurden ebenso aus der Brandwohnung gerettet.

Im Nachgang wurde das Gebäude mittels Druckbelüfter vom Rauch bereit und der Brandraum mit einer Wärmebildkamera mehrfach kontrolliert. Kamerad:innen der Freiwillige Feuerwehr für Lüchow-Dannenberg aus Lüchow, Bösel, Plate, Woltersdorf und Wustrow waren für etwa zwei Stunden im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch den Rettungsdienst, die SEG des DRK und der Polizei. Nach gut 2 Stunden war der Einsatz inkl. Nacharbeiten beendet.

