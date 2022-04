Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit gestürzter Fahrradfahrerin - Verursacher gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Montag, 28.03.2022, wollte eine 71-jährige Fahrradfahrerin um 14:00 Uhr von dem Radweg in der Roonstraße links in die Yorckstraße einbiegen. Ein grüner Opel besetzt mit zwei Personen bog ebenfalls nach links in die Yorckstraße ein. Als der grüner Opel direkt hinter der Fahrradfahrerin fuhr, hupte der Fahrer zweimal, sodass die 71-Jährige erschrak und zu Boden stürzte. Vor Ort fand ein kurzes Gespräch, jedoch kein Personalienaustausch statt. Die Geschädigte verletzte sich leicht am Fuß und meldete den Unfall nach.

Gesucht werden Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben sowie der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin im grünen Opel. Der Fahrer wird im Alter von 20 beschrieben mit gleichaltriger Beifahrerin. Im Fahrzeug sei noch ein Hund gewesen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell