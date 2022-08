Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien an der Wilhelm-Strauß-Straße

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge hat der Polizei am Mittwoch, 10. August, um 10.50 Uhr gemeldet, dass Unbekannte den Gehweg an der Wilhelm-Strauß-Straße in Rheydt und dortige Sitzgelegenheiten mit Straßenkreide beschmiert haben. Zum Teil handelt es sich um verfassungsfeindliche Symbole.

Ein anderer Zeuge berichtete den eingesetzten Beamten, dass sich abends immer wieder Jugendliche an der Örtlichkeit aufhalten würden. So auch am Vorabend. Näher beschreiben konnte er die Jugendlichen nicht.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

