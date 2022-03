POL-PPRP: Unfall mit Radfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am 08.03.2022, gegen 03:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass die rückwärtige Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Bliesstraße beschädigt wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Glasscheibe vollständig zerstört wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

mehr