Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Sachbeschädigung

Am Wochenende kam es in Rechtsupweg zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten auf dem Gelände eines Kindergartens an der Hauptstraße diverse Gegenstände im Außenbereich und verursachten einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag bis Montag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 910590.

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Fußgänger angefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Riepe. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.20 Uhr ein 28 Jahre alter VW-Fahrer auf der Dieselstraße in Richtung Gutenbergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort mit zwei 23 und 29 Jahre alten Fußgängern zusammen und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Die Fußgänger wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

