Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Baum

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Im Breiten Weg in Aurich ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 9.35 Uhr und 10.30 Uhr gegen einen Opel Crossland X am Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Aurich mit einem Baum kollidiert. Der 29 Jahre alte Mazda-Fahrer fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Egelser Straße in Fahrtrichtung Aurich, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er stieß gegen einen Baum und wurde augenscheinlich leicht verletzt. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell