Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.09.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Tür- und Fensterscheiben eingeschlagen

Ein polizeibekannter 23-Jähriger aus Aurich hat am Freitagabend mehrere Tür- und Fensterscheiben im Taybeerweg in Aurich zerstört, indem er diese mit der Hand einschlug. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und eine ärztliche Behandlung seiner Wunden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam am Freitagmittag gegen 12:35 Uhr der Fahrer eines VW Caddy nach links von der Fahrbahn ab. Der 73-Jährige war auf der Bundesstraße 72 von Marienhafe in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich Süderneuland geriet der Wagen dann außer Kontrolle. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Unfallflucht

In Norden in der Gewerbestraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes kam es am Freitag zwischen 14.25 Uhr und 14.35 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes-Benz stellte seinen Wagen für ungefähr 10 Minuten ab. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen am hinteren Stoßfänger nicht unerheblich beschädigt war. Der Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 1500 Euro hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, Tel. 04931 9210, zu melden.

Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer, der am Freitag gegen 16.15 Uhr die Holzdorfer Straße in Berumbur befuhr. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen dort befindlichen Lichtmasten. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Betrunken gefahren

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr fiel auf dem Gelände einer Tankstelle in Norden der Fahrer eines Ford Focus durch seine rasante Fahrweise auf. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen auf alkoholisierte Insassen des PKW. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 2,13 Promille. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass noch ein weiterer Mitfahrer den Wagen gefahren hatte, auch noch ohne Führerschein. Bei diesem wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Bei beiden Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Faustschlag ins Gesicht

Ein 23-jähriger Mann aus Norden erlitt leichte Gesichtsverletzungen, nachdem ihm ein 37-jähriger einen Faustschlag versetzt hatte. Der Hintergrund des Geschehens, das sich am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Norden ereignete, muss noch geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 23-jährige eine Bekannte aufsuchen, als er auf seinen Widersacher traf.

Kirchenaußenwand beschmiert

Ein zur Zeit unbekannter Täter bzw. unbekannte Täterin beschmierte mit Schriftzügen und Symbolen die Außenwände der Ludgerikirche am Markt in Norden mit schwarzer Farbe. Die Tat wurde am Freitagnachmittag bekannt. Wann die Schmierereien dort aufgebracht wurden, ist nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden, Tel. 04931 9210, zu melden.

Landkreis Wittmund

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:00 Uhr zum Brand eines Müllcontainers an einer Haltestelle auf der Friedeburger Hauptstraße im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Sande. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Friedeburg konnte ein Übergreifen des Brandes auf das hölzerne Wartehäuschen verhindert werden. Zeugen, welche Beobachtungen in Bezug auf die Brandentstehung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

