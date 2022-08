POL-BI: Zivilen Streifenwagen zu schnell überholt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Montag, 29.08.2022 ein Auto an der Hofstraße auf und stahl eine schwarze Tasche daraus. Die weiße Mercedes E-Klasse stand in einer Hofeinfahrt nahe der Kreuzung zum Buchfinkenweg. Im Zeitraum von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis 07:40 Uhr am Montag machte sich der Täter an dem Wagen zu schaffen und beschädigte ein Fenster. So ...

