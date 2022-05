Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Von der Sonne geblendet

Gegen eine Mauer prallte ein Radler am Samstag in Bad Schussenried.

Der 69-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr in der Pfarrer-Leube-Straße. Durch die blendende Sonne war der Rennradler wohl in seiner Sicht eingeschränkt und er erkannte den Straßenverlauf nicht richtig. Er kam von der Straße ab und prallte gegen ein etwa 50 Zentimeter hohes Mäuerchen. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad entstand Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei informiert: Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

