Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterer Einbruch in der Nacht zum Dienstag

Erlenbach (ots)

Wir berichteten gestern unter https://s.rlp.de/9FEUe über zwei Einbrüche in Erlenbach.

Da bei einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eine Überwachungskamera aktiviert wurde, ist nunmehr eine genauere Tatzeit und die Anzahl der Täter bekannt. Zwei Täter, eine Beschreibung liegt noch nicht vor, gingen an dem Wohnhaus insgesamt drei Fenster an. Sie stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus ein, entwendeten 100 Euro aus einer Kasse und entfernten sich wieder durch das Fenster. Die Tat ereignete sich laut Kameraaufzeichnung am Dienstag, zwischen 03:20 und 03:45 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt circa 1900 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell