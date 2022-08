POL-PDPS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens - Tödlicher Unfall am Sonntag zwischen Contwig und Zweibrücken

Zweibrücken (ots) - Am 23.8.2022, im Zeitraum von 12.30 Uhr und 13.40 Uhr, wurde ein roter BMW Z 3 in der Carl-Pöhlmann-Straße durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine Delle wurde in der Fahrertür festgestellt. Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens Pressemeldungen der Polizei ...

