Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Talstraße

Eppenbrunn (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstag, um 23:55 Uhr, dass gerade in ein Nachbarhaus im 1. Obergeschoß eingebrochen werde. Eine Taschenlampe sei zu erkennen. Obwohl die Polizei sofort anrückte, hatte der Täter das Haus und das Grundstück bereits verlassen. Zeugen konnten im Garten der Hausnummer 33 den Schein der Taschenlampe des flüchtenden Täters erkennen. Der Täter hatte wohl bemerkt, dass er beobachtet worden war und floh sofort. Nach erstem Stand wurde nichts durchwühlt oder gestohlen. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

