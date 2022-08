POL-PDPS: Einbruch in das Hedwig-Haus und in den Kiosk "Berwartstein"

Rodalben (ots) - In der Nacht zum Sonntag, im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 01:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den roten Citroen, Cactus, der 42-jährigen Geschädigten, welche ihren Pkw in der Bahnhofstraße geparkten hatte. Die Schadenshöhe am hinteren rechten Stoßfänger beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der ...

