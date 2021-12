Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ulm (ots)

Ein 7-jähriges Mädchen hat sich bei einem Verkehrsunfall in Laichingen leichtere Verletzungen zugezogen. Eine 54-jährige Frau befuhr am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Laichingen mit ihrem Ford die Wilhelmstraße und wollte die Kreuzung Wilhelmstraße/Bahnhofstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah die Ford-Lenkerin den Pkw einer 33-jährigen Frau, welche ihrerseits die bevorrechtigte Bahnhofstraße befuhr. Beide Pkw kollidierten so heftig im Kreuzungsbereich, dass an beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten. Im Ford blieben die Fahrerin und ein 17-jähriger Beifahrer unverletzt. Ein 7-jähriges Mädchen, welches vorschriftsmäßig gesichert im Fond des Ford saß, zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und wurde in eine nahegelegene Klink eingeliefert. Die 33-jährige Seat-Lenkerin, welche zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug war, blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf ca. 8.000 Euro.

