Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Berauschter Fahrer flieht vor Polizei

Ulm (ots)

Sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer hat ein 23-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag gefährdet, als er versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Polizeibeamte des Polizeireviers Göppingen wollten den Mann in der Fischstraße in Göppingen gegen 02:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 23-jährige missachtete hierbei die Haltesignale der Streifenbesatzung und flüchtete mit seinem Fiat. Die waghalsige Fahrt führte über den Zentralen Omnibusbahnhof, über die Grabenstraße in die Lorcher Straße. Hierbei überschritt der Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit und überfuhr auch rote Ampeln. Im Bereich der Lorcher Straße fuhr der Fiat-Lenker auf der falschen Fahrbahnseite, so dass mindestens ein entgegenkommender Autofahrer ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Am Kreisverkehr an der EWS-Arena verlor der 23-jährige dann die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Mann hatte Glück im Unglück, er blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Fiat wurde jedoch bei dem Unfall totalbeschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 10.000 Euro. Was den Autofahrer zur Flucht bewegt hatte, wurde schnell klar. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war infolge dessen nicht mehr fahrtauglich. Die Konsequenzen seines Handelns musste der Mann sofort spüren. Er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und sieht einem Strafverfahren entgegen. Die Polizei Eislingen führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Flüchtenden gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Eislingen (07161/8510) zu melden.

