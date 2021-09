Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Sulzfeld - Zwei Komplettradsätze aus Gartenhütte gestohlen

Sulzfeld (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag aus einer in der Carl-Orff-Straße gelegenen Gartenhütte in Sulzfeld zwei Komplettradsätze mit Winterreifen in der Größe von 18 und 17 Zoll entwendet. Es liegt ein gesamter Diebstahlsschaden von rund 3.000 Euro zugrunde.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell