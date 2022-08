POL-PDPS: Holzdiebstahl/Täterfestnahme

Zweibrücken (ots) - Am 22.8.2022, gegen 18.00 Uhr, wurde durch Zeugen festgestellt, dass mehrere Personen in die Sporthalle eines Gymnasiums in der Zeilbäumerstraße eingedrungen waren. Hier kam es zu Sachbeschädigungen und zum Diebstahl eines Bedienfeldes einer Stoppuhr. Schadenshöhe steht noch nicht fest. Tatzeit lässt sich nicht näher bestimmen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw Kontaktdaten ...

