Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 23.8.2022, zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Jahnstraße/Bismarckstraße zum Diebstahl von zwei amtlichen Kennzeichen. Diese waren an einem blauen 1er BMW angebracht. Schadenshöhe ca. 50 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

