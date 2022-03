Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen (Rhein-Neckar-Kreis): Brand in einem Restaurant in der Bahnhofstraße; PM Nr. 1

Leimen (ots)

Zur Zeit ist die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei aufgrund eines Brandes in einem Restaurant in der Bahnhofstraße in Leimen im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach, brach in einem Restaurant zunächst ein Feuer aus, das sich im Anschluss auf den Kamin außerhalb des Gebäudes ausbreitete. Über Verletzte und den Sachschaden ist bislang noch nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell