Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Hilsbach: Unbekannte stehlen aus einem Radbagger 100 l Diesel - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Bereits am Freitagnachmittag den 18.03.2022, um 16.30 Uhr, musste der Besitzer eines Radbaggers, den er am Montagnachmittag den 11.03.2022, um 15.00 Uhr, auf dem Reißigplatz abgestellt hatte, feststellen, dass Unbekannte ca. 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendeten. Hierzu brachen die Unbekannten den Tankdeckel aufbrechen und richteten einen Schaden von ca. 300,- Euro am Tank an. Der Diebstahlsschaden selbst liegt bei ca. 225,- Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die Hinweise auf Tat oder verdächtiges beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim Tel: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell