POL-MA: St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 20:30 Uhr, betrat ein bislang noch unbekannter Täter einen, in der Straße Im Schiff ansässigen Lebensmitteldiscounter in Sankt-Leon-Rot im Ortsteil St. Leon. Nachdem er ein paar Artikel an der Kasse bezahlte, zog er plötzlich eine schwarz-silberne Pistole aus seinem Hosenbund und bedrohte damit die Kassiererin. Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, ging er die Kassiererin noch körperlich an. Im Anschluss griff der Täter in die offene Kasse und entnahm aus dieser ca. 1.200 EUR Bargeld. Hiernach verließ der Täter den Discounter und ging unerkannt flüchtig.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften nach dem unbekannten Mann führten bislang nicht zu dessen Ergreifung.

Beschreibung des Täters:

männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180 cm groß, südländische Erscheinung, schlanke bis normale Figur, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit einer schwarz/orangefarbenen Jacke, darunter einen blauen Kapuzenpullover, dunkles Golf-Käppi, blaue Jeans und dunkle Sportschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine weitere Flucht nach dem Überfall geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter 0621/174-4444 zu melden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

