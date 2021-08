Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

Am 23.08.2021, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Uellendahler Straße zum Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 56-jähriger Mann fuhr die Uellendahler Straße in Richtung Westen, als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem dahinter fahrenden Motorrad. Der Yamaha-Fahrer (19) stürzte und verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

