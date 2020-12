Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht durch roten Kleinwagen - Zeuge gesucht

MaxdorfMaxdorf (ots)

Am Mittwoch, den 23.12.2020 gegen 08:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter VW Touran mit Ortskennung des Rhein-Pfalz-Kreises wurde beschädigt, als ein roter Kleinwagen beim Vorbeifahren, diesen am rechten Außenspiegel berührte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser teilte dem Halter des beschädigten PKW's mit, dass es sich bei dem Unfallgegner um einen roten Kleinwagen handele. Die Personalien der Unfallzeugen sind hier nicht bekannt. Die Polizeiwache Maxdorf bittet den Zeugen sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Heideweg 1

67133 Maxdorf

Telefon: 06237-934-1100

Telefax: 06237-934-1120

pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



