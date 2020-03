Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer stürzen über umgekippten Baum

Altenbeken (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit zwei Radfahrenden hat sich eine Frau in Altenbeken am Sonntagmittag leichte Kopfverletzungen zugezogen. Die 52-Jährige war gemeinsam mit einem 55-Jährigen gegen 11.25 Uhr auf dem parallel zwischen Neuenbeken und Altenbeken neben der L755 verlaufenden Schotterweg in Richtung Altenbeken unterwegs. Auf der Höhe des kleinen Viadukts übersahen beide einen schmalen Baum, der quer über dem Weg lag, und kamen zu Fall. Dabei zog sich die Frau, die ebenso wie ihr männlicher Begleiter keinen Helm trug, leichte Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt.

