Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt-Ost: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer lebensgefährlich verletzt; PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Lange Rötterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer. Ersten Ermittlungen zu Folge öffnete der Pkw-Führer die Tür seines Fahrzeugs ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein überholender Radfahrer kollidierte daraufhin mit der geöffneten Tür und stürzte im Anschluss mit dem Rad und fiel auf den Kopf. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Durch die alarmierten Rettungskräfte war die erste Versorgung vor Ort gewährleistet. Der Radfahrer kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Über die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen ist bislang noch nichts Näheres bekannt. Die Lange Rötterstraße ist zum jetzigen Zeitpunkt noch zwischen Pozzistraße und Käfertaler Straße gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell