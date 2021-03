Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 59-Jähriger nach Verkehrsunfall vom 19. März verstorben

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Woche nach dem schwereren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Römerstraße / Ermelinghofstraße erlag einer der beteiligte Fußgänger nun seinen schweren Verletzungen in einem Hammer Krankenhaus. Der 59-Jährige aus Hamm passierte am Freitag, 19. März, gegen 5.46 Uhr die Fußgängerfurt Römerstraße/ Ermelinghofstraße in Richtung Osten bei Grünlicht, als es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 38-Jährigen aus Hamm kam. Dieser bog gerade in diesem Moment mit seiner Elektrolimousine von der Ermelinghofstraße nach links auf die Römerstraße ab. Der andere, 25-jähriger Fußgänger aus Hamm ist bei der Kollision lediglich leicht verletzt worden.(es)

