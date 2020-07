Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tatverdächtiger zu zwei Einbrüchen in Fuldatal ermittelt: 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenhinweise führten die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach zwei Einbrüchen in Fuldatal zum Erfolg: Im Zuge der intensiven Bemühungen, Zeugenbefragungen und Spurenauswertungen geriet ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Fuldatal ins Visier der Ermittler. Nachdem er am vergangenen Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde, erließ der Haftrichter auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Der 22-Jährige ist dringend verdächtig, in der Nacht zum 29.06.2020 in der Straße "Am Höheweg" in Fuldatal-Ihringshausen einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus verübt zu haben (wie am 30.06.2020, um 15:20 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4639045 berichtet). Der Täter war vom Bewohner des Hauses ertappt worden und anschließend geflüchtet. Des Weiteren ist er dringend verdächtig, in der Nacht vom 30.10.2019 auf den 31.10.2019 in ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße eingebrochen zu sein. Durch die intensiven Ermittlungen sowie die Auswertung von gesicherten Spuren geriet schließlich der bereits polizeibekannte Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler, der nun in Haft sitzt.

Ob der 22-Jährige auch für neun weitere Einbrüche im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen verantwortlich sein könnte, die seit März 2020 überwiegend zur Nachtzeit während der Anwesenheit der Bewohner stattgefunden hatten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1021

Dr. Andreas Poppe Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912- 0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell