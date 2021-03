Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kuperfallrohre entwendet - Polizei hofft auf Hinweise

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Alversdorfer Straße

15.03.2021, 20.00 Uhr - 17.03.20231, 13.00 Uhr

Zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Mittwochmittag 13.00 Uhr verschwanden insgesamt sechs Meter Kupferfallrohre und diverse dazugehörige Bögen von einem Mehrfamilienhaus in der Alversdorfer Straße. Die unbekannten Täter bauten die aus Edelmetall bestehenden Fallrohre nebst Verbindungsstücke in der fraglichen Zeit von dem Wohnhaus ab und entwendeten sie. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 800 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizei in Büddenstedt oder die Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell